Ex on the Beach US
Folge 5: Jay wird eifersüchtig
40 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 16
Als Farrah erneut vor Gericht gebeten wird, feiern die Mitbewohner eine Party. Jay wird eifersüchtig. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, als etwas Intimes preisgegeben wird. Unerwartete Geschehnisse ereignen sich beim Rauswurf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ex on the Beach US
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-6: MTV & © Season 2, Season 4: MTV Germany