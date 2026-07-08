Ex on the Beach US
Folge 2: Rache ist süß
40 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 16
Nun bekommen die Ex-Partner heraus, was die Singles hinter ihrem Rücken alles über sie gesprochen haben. Sie sind entsetzt und ziehen ihre Konsequenzen. Währenddessen kann Jay die Verunsicherung ob der vielen Ex-Partner von Morgan kaum ertragen.
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Ex on the Beach US
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-6: MTV & © Season 2, Season 2-4: MTV Germany