Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ex On The Beach

MTVStaffel 4Folge 2vom 10.12.2025
Das Wiedersehen

Das WiedersehenJetzt kostenlos streamen

Ex On The Beach

Folge 2: Das Wiedersehen

44 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Die Suche nach der Liebe geht weiter, aber es bahnt sich Ärger an, denn Chloe gibt zu, was sie wirklich für Marty fühlt. Jordan legt sich mit allen an, und der Streit zwischen Nicole und Fatima erreicht einen dramatischen Höhepunkt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ex On The Beach
MTV

Ex On The Beach

Alle 2 Staffeln und Folgen