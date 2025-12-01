Staffel 6Folge 3vom 01.12.2025
Folge 3: Harriettes Liebesdreieck
44 Min.Ab 12
Die Singles leiden, denn Sean entscheidet sich für Zaralena und nicht für Zahida. Harriettes Liebesdreieck weitet sich aus, Maisie will endlich Action, und Aaron von 'Geordie Shore' legt eine spektakuläre Landung hin. Aber wer ist seine Ex?
Reality, Romanze
