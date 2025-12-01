Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 6Folge 3vom 01.12.2025
Harriettes Liebesdreieck

Folge 3: Harriettes Liebesdreieck

44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die Singles leiden, denn Sean entscheidet sich für Zaralena und nicht für Zahida. Harriettes Liebesdreieck weitet sich aus, Maisie will endlich Action, und Aaron von 'Geordie Shore' legt eine spektakuläre Landung hin. Aber wer ist seine Ex?

