Staffel 6Folge 5vom 07.05.2026
Die blonde BombeJetzt kostenlos streamen
Ex on the Beach
Folge 5: Die blonde Bombe
44 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Adam gibt seine Gefühle gegenüber Nicole zu. Jack und Josh wünschen sich einen Neuzugang im Haus. Zwischen Zaralena und Aaron entwickelt sich ein Band, und Ross und Harriette verbringen eine Nacht im Penthouse zusammen.
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7, Season 9, Season 11: MTV & © Season 6: MTV Germany