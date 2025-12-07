Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ex On The Beach

MTVStaffel 6Folge 9vom 07.12.2025
Aaron zieht weiter

Ex On The Beach

Folge 9: Aaron zieht weiter

45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Zwei neue Expartner tauchen in der Villa auf, mit ihnen Hoffnung für Aaron und Elend für Becca. Maisie erlebt ihren Tiefpunkt, Harriette verliert die Beherrschung, und Sean und Jack werden handgreiflich.

Ex On The Beach
Ex On The Beach

