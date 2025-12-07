Staffel 6Folge 9vom 07.12.2025
Ex On The Beach
Folge 9: Aaron zieht weiter
45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Zwei neue Expartner tauchen in der Villa auf, mit ihnen Hoffnung für Aaron und Elend für Becca. Maisie erlebt ihren Tiefpunkt, Harriette verliert die Beherrschung, und Sean und Jack werden handgreiflich.
Ex On The Beach
Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV