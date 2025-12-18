Staffel 7Folge 10vom 18.12.2025
Ex On The Beach
Folge 10: Finale auf Bali
45 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Die wilde Strandparty auf Bali endet im Chaos, als der letzte Expartner ankommt. Georgia und John scheitern an der letzten Hürde, und Chloe kommt Sam endlich etwas näher.
