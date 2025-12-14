Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 7Folge 6vom 14.12.2025
Taten sagen mehr als Worte

45 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Das Tablet des Terrors sorgt weiterhin für Chaos am Strand. Stevie soll jemanden nach Hause schicken, Chloe sehnt sich nach körperlicher Liebe von Sam, und Brad schwebt auf Wolke sieben.

