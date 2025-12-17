Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ex On The Beach

MTVStaffel 7Folge 8vom 17.12.2025
Folge 8: Da liegt Liebe in der Luft

45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Das Tablet des Terrors ist defekt und schickt Marty auf ein Date mit Sam. Die Zwillinge streiten sich um einen Neuankömmling, während die Beziehung von John und Georgia zusehends stärker wird.

