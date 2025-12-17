Staffel 7Folge 8vom 17.12.2025
Ex On The Beach
Folge 8: Da liegt Liebe in der Luft
45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Das Tablet des Terrors ist defekt und schickt Marty auf ein Date mit Sam. Die Zwillinge streiten sich um einen Neuankömmling, während die Beziehung von John und Georgia zusehends stärker wird.
Ex On The Beach
Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
12
