MTVStaffel 9Folge 1vom 19.12.2025
Jetzt kostenlos streamen

Folge 1: Bobbys Dilemma

44 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Die Singles bleiben nicht untätig. Daisy hat ein Auge auf Aaron geworfen, und Bobby versucht bei Rihanne sein Glück. Aber in diesem Spiel haben die Ex-Partner auch ihre Finger mit drin. Die könnten den Singles einen Strich durch die Rechnung machen.

