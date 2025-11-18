Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

EXATLON Germany - Die Mega Challenge

Sport1Staffel 2Folge 33vom 18.11.2025
Folge 33

Folge 33Jetzt kostenlos streamen

EXATLON Germany - Die Mega Challenge

Folge 33: Folge 33

138 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Bekannte Sportler und Sport-Influencer reisen in die Dominikanische Republik und stellen sich dort verschiedenen Herausforderungen. Dabei müssen sie nicht nur ihre körperliche Fitness, sondern auch ihre strategischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

EXATLON Germany - Die Mega Challenge
Sport1

EXATLON Germany - Die Mega Challenge

Alle 1 Staffeln und Folgen