Staffel 2, Folge 51, vom 30.12.2025
EXATLON Germany - Die Mega Challenge
Folge 51: Folge 51
74 Min., Ab 12
Bekannte Sportler und Sport-Influencer reisen in die Dominikanische Republik und stellen sich dort verschiedenen Herausforderungen. Dabei müssen sie nicht nur ihre körperliche Fitness, sondern auch ihre strategischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
EXATLON Germany - Die Mega Challenge
