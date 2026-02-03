Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

EXATLON Germany - Die Mega Challenge

Sport1Staffel 2Folge 72vom 03.02.2026
Folge 72

Folge 72Jetzt kostenlos streamen

EXATLON Germany - Die Mega Challenge

Folge 72: Folge 72

125 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Bekannte Sportler und Sport-Influencer reisen in die Dominikanische Republik und stellen sich dort verschiedenen Herausforderungen. Dabei müssen sie nicht nur ihre körperliche Fitness, sondern auch ihre strategischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

EXATLON Germany - Die Mega Challenge
Sport1

EXATLON Germany - Die Mega Challenge

Alle 1 Staffeln und Folgen