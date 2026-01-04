Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 04.01.2026: Aus heiterem Himmel
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 16
Könnte der Amityville-Horror auf einem meisterhaften Schwindel beruhen? Was geschah wirklich mit einer spurlos verschwundenen U-Boot-Crew? Und steckt hinter dem Phänomen, bei dem Menschen scheinbar spontan verbrennen, mehr als nur Legende? Josh Gates folgt den Hoaxes – und trennt Wahrheit von Mythos.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.