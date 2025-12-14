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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Expeditionen in den Tod

DMAXFolge vom 14.12.2025
Expeditionen in den Tod

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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Folge vom 14.12.2025: Expeditionen in den Tod

44 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Josh Gates rollt rätselhafte Tragödien neu auf: Warum verfiel eine Expeditionscrew dem Wahnsinn und dem Kannibalismus? Was geschah wirklich mit der verschwundenen Stadt im brasilianischen Regenwald? Und warum musste eine junge Schauspielerin sterben? Schockierende Fälle – und neue Spuren, die alles verändern könnten.

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