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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Familiendramen

DMAXFolge vom 21.12.2025
Familiendramen

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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Folge vom 21.12.2025: Familiendramen

45 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Generationen später könnte die Wahrheit über den Tod des Serienmörders H.H. Holmes von einem seiner Nachkommen aufgedeckt werden. Außerdem: Steckt die Mafia hinter einem mysteriösen Hubschrauberabsturz? Und wie konnte die jüngste Romanow-Tochter einem Massaker entkommen? Josh Gates entdeckt Spuren, die die Geschichte neu schreiben können.

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