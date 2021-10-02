Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Das Tal der Affenmenschen

TLCFolge vom 02.10.2021
Das Tal der Affenmenschen

Das Tal der AffenmenschenJetzt kostenlos streamen

Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 02.10.2021: Das Tal der Affenmenschen

45 Min.Folge vom 02.10.2021Ab 12

1924 erklommen Goldgräber bei der Suche nach Ruhm und Reichtum die Steilhänge des Mount St. Helens. Einige Schatzsucher stießen dort aber nicht auf kostbares Edelmetall, sondern auf seltsame, behaarte Wesen. Der Überlieferung nach wurden fünf Männer in einer abgelegenen Schlucht von zweieinhalb Meter großen Affenmenschen attackiert. Der Angriff machte Schlagzeilen und erinnert an die Legende vom „Big Foot“. Deshalb holen Jessica Chobot und Phil Torres bei ihren Nachforschungen im Süden des US-Bundesstaates Washington erfahrene Spezialisten mit ins Boot.

Alle verfügbaren Folgen