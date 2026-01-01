Expedition: Zurück in die Zukunft
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Expedition: Zurück in die Zukunft
Josh Gates begibt sich auf eine abenteuerliche Reise quer durch die USA. Sein Ziel: den ikonischen DeLorean aus der legendären Filmreihe "Zurück in die Zukunft" zu finden. Gemeinsam mit Christopher Lloyd alias "Doc Brown" macht sich der Moderator auf den Weg, um die berühmte Zeitmaschine für die Michael J. Fox Stiftung zu ergattern.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH