ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 14.10.2025
44 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Für diese Ausgabe „Experte für Alles“ haben sich zwei Redakteure im Namen der Wissenschaft (also im Namen von Klaas) aufopferungsvoll zu extrem würdelosen und/oder kräftezehrenden Tests hinreißen lassen. Außerdem ist Joko im Studio zu Gast, um eine Neuheit aus der Technikwelt auszuprobieren und Galileo (der Sendung, nicht dem Physiker) Konkurrenz zu machen.

