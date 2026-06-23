Gemüse, Obst, Geschäftemacher - Nachtschicht auf dem GroßmarktJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 23.06.2026: Gemüse, Obst, Geschäftemacher - Nachtschicht auf dem Großmarkt
50 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 6
Wenn es draußen dunkel wird, beginnt für die über 2.400 Mitarbeiter des Großmarkts Hamburg der Tag. In ihrer üblichen Nachtschicht geben die Händler, Logistiker und Organisationstalente auf dem riesigen Basar alles, um täglich für frische Kost in deutschen Supermarktregalen zu sorgen. Von der Anlieferung bis zur Verschiffung: Das größte Frischezentrum Norddeutschlands gewährt einen spannenden Einblick hinter die Kulissen eines penibel durchorganisierten und international vernetzen Großmarktes.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt