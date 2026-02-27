Männer für alle Fälle - Beruf: HausmeisterJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge 2: Männer für alle Fälle - Beruf: Hausmeister
47 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 6
Ob Plattenbau, Luxushotel oder Veranstaltungshalle - diese Gebäude haben eines gemeinsam: Hausmeister. Ohne die Gunsichtbaren HelferG im Hintergrund ginge nichts. Sie agieren, organisieren, reparieren, lösen kleine und große Problemen. Immer im Einsatz entlüften sie Heizungen, fischen verlorene Ringe aus Abflüssen und sorgen für reibungslose Abläufe. Eine Reportage über den unentbehrlichen Beruf des Hausmeisters.
EXTREME JOBS
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6