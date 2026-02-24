Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
EXTREME JOBS

Die Gesundheits-Fabrik - Das Universitätsklinikum Aachen

WELTStaffel 1Folge 26vom 24.02.2026
Die Gesundheits-Fabrik - Das Universitätsklinikum Aachen

Die Gesundheits-Fabrik - Das Universitätsklinikum AachenJetzt kostenlos streamen

EXTREME JOBS

Folge 26: Die Gesundheits-Fabrik - Das Universitätsklinikum Aachen

50 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6

Forschen, lehren und vor allen Dingen heilen - die Uniklinik Aachen ist mehr als nur ein Krankenhaus. Mit modernster Ausrüstung und bestgeschulten Spezialisten werden hier Bildung und Versorgung ganz groß geschrieben. Die Reportage zeigt, wie Ärzte und Pfleger es schaffen, auch im Ausnahmezustand immer einen kühlen Kopf zu bewahren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

EXTREME JOBS
WELT
EXTREME JOBS

EXTREME JOBS

Alle 1 Staffeln und Folgen