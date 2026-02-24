Die Gesundheits-Fabrik - Das Universitätsklinikum AachenJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge 26: Die Gesundheits-Fabrik - Das Universitätsklinikum Aachen
50 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6
Forschen, lehren und vor allen Dingen heilen - die Uniklinik Aachen ist mehr als nur ein Krankenhaus. Mit modernster Ausrüstung und bestgeschulten Spezialisten werden hier Bildung und Versorgung ganz groß geschrieben. Die Reportage zeigt, wie Ärzte und Pfleger es schaffen, auch im Ausnahmezustand immer einen kühlen Kopf zu bewahren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
EXTREME JOBS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6