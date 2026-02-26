Zum Inhalt springenBarrierefrei
EXTREME JOBS

Augen auf bei der Berufswahl! Die verrücktesten Jobs Deutschlands (2)

WELTStaffel 1Folge 29vom 26.02.2026
Augen auf bei der Berufswahl! Die verrücktesten Jobs Deutschlands (2)

EXTREME JOBS

Folge 29: Augen auf bei der Berufswahl! Die verrücktesten Jobs Deutschlands (2)

55 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Für manche Menschen ist ihr Beruf zugleich Berufung und die Erfüllung eines Kindheitstraums. Andere haben ihren Job sogar selbst erfunden. Der Glockengießer, der Stadtjäger und der Dorfpolizist sind Beispiele für außergewöhnliche Berufe, mit denen Menschen in Deutschland ihren Lebensunterhalt verdienen, dabei auch noch Spaß haben und Erfüllung finden.

