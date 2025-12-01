Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Versprechen auf dem Spielfeld

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 60vom 20.12.2025
Versprechen auf dem Spielfeld

Versprechen auf dem SpielfeldJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 60: Versprechen auf dem Spielfeld

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Durch die Wishbone-Formation haben es die Devil Bats geschafft, noch einmal aufzuholen. Nach Ende des zweiten Viertels liegen sie nur noch zwei Punkte zurück. Die Kyoshin Poseidons haben jedoch sofort eine Konterstrategie parat, bei der es Shun direkt mit Eyeshield aufnimmt.

