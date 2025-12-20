Der Feind lauert in ShinryujiJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 107: Der Feind lauert in Shinryuji
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats bereiten sich auf das bevorstehende Spiel gegen die Shinryuji Naga vor. Ryokan ist krank und kann nicht am Training teilnehmen. Er erinnert sich an die Zeit zurück, als er Teil der gegnerischen Mannschaft werden wollte ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH