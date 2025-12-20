Los geht's, Devil Bats!Jetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 111: Los geht's, Devil Bats!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das große Spiel gegen die Shinryuji Naga steht kurz bevor. Sena und seine Kameraden sind hochmotiviert, das Match zu gewinnen, und freuen sich, als sie erfahren, dass Manabu in der Startaufstellung stehen wird. Doch auch die Naga studieren ihren Gegner ganz genau, und Agon schwört seiner Mannschaft, dass er die Devil Bats vernichten wird.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH