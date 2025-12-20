Eyeshield 21
Folge 118: Ein letztes Manöver
Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats haben noch eine allerletzte Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Für das finale Manöver bleiben nur noch vier Sekunden übrig. Können Sena und seine Kameraden die überlegenen Shinryuji Naga doch noch schlagen?
Eyeshield 21
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH