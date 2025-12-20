Eyeshield 21
Folge 120: Die Saurier sind los!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats treffen sich im Stadion, um das Spiel zwischen den Hakushi Dinosaurs und den Taiyo Sphinx anzuschauen. Vor Beginn lernen sie den beeindruckenden Spielmacher der Dinosaurs, Rikiya Gao, kennen. Die Sphinx zeigen sich siegessicher, doch mit Gaos Kraft hat niemand gerechnet ...
Eyeshield 21
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH