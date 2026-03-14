Eyeshield 21
Folge 122: Rodeo Drive Stampede
23 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Riku verliert im Spiel gegen die Misaki Wolves kurz die Fassung, was das gesamte Team durcheinanderbringt. Nachdem er sich wieder beruhigt hat, kehrt er aufs Spielfeld zurück und kann seine neue Technik "Rodeo Drive Stampede" präsentieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH