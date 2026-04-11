Eyeshield 21
Folge 140: Die beiden Asse
23 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Haruto, der das neue Ass der Ojo White Knights werden möchte, versucht, Montas neue Technik "Devil Backfire" für sich selbst zu nutzen. Doch dabei scheitert er und verletzt sich bei einem schlimmen Sturz. Der junge Torakichi, der Harutos größter Fan ist, ermutigt ihn, aufzustehen und zum Spiel zurückzukehren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH