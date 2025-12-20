Eyeshield 21
Folge 141: Feuer frei!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Ojo White Knights führen im Spiel gegen die Devil Bats. Yoichis Mannschaft muss dringend wieder Punkte gutmachen und einen Touchdown erzielen. Sena schafft es tatsächlich, den Ball in seinen Besitz zu bringen und in Richtung Endzone zu rennen, doch Seijuro ist ihm dicht auf den Fersen ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH