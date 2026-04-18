Eyeshield 21
Folge 142: Spiel auf Reserve
23 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Das letzte Viertel bricht an: Die Devil Bats liegen noch immer hinten, doch sie können sich den Ball für einen weiteren Angriff sichern. Nun müssen Sena und seine Kameraden einen Touchdown erzielen, um mit den Ojo White Knights gleichzuziehen. Doch die Kräfte der Spieler schwinden langsam ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH