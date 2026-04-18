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Eyeshield 21

Spiel auf Reserve

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 142vom 18.04.2026
Spiel auf Reserve

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Eyeshield 21

Folge 142: Spiel auf Reserve

23 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Das letzte Viertel bricht an: Die Devil Bats liegen noch immer hinten, doch sie können sich den Ball für einen weiteren Angriff sichern. Nun müssen Sena und seine Kameraden einen Touchdown erzielen, um mit den Ojo White Knights gleichzuziehen. Doch die Kräfte der Spieler schwinden langsam ...

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