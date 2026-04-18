Eyeshield 21
Folge 143: Mit Sturheit zum Sieg
23 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Die Devil Bats haben nur noch wenige Minuten Zeit, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Sie sind lediglich drei Yards von der Ziellinie entfernt und müssen dringend punkten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH