Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Lasst uns alle Football spielen!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 145vom 18.04.2026
Lasst uns alle Football spielen!

Lasst uns alle Football spielen!Jetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 145: Lasst uns alle Football spielen!

22 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Im letzten Spielzug müssen sich Seijuro und Sena noch einmal gegeneinander messen. Welcher Spieler kann mit Geschwindigkeit und Talent überzeugen und das Match für seine Mannschaft entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen