ProSieben MAXXStaffel 1Folge 21vom 20.12.2025
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Devil Bats befinden sich noch immer im Entscheidungsspiel gegen die Taiyo Sphinx. Monta muss sich gegen seinen starken Gegenspieler Ken behaupten, doch dieser setzt immer wieder seine Spezialtechnik ein. Sena und seinen Kameraden bleiben nur noch wenige Minuten Zeit, um das Match für sich zu entscheiden ...

ProSieben MAXX
