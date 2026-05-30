Ein geheimnisvolles Mädchen taucht aufJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 22: Ein geheimnisvolles Mädchen taucht auf
23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Die junge Reporterin Suzuna wird beauftragt, Eyeshields Identität zu enthüllen. Zu diesem Zweck fängt sie an, das Team heimlich zu beobachten. Jedoch werden Monta und Daikichi auf sie aufmerksam und stellen die Journalistin zur Rede. Sie erklärt sich dazu bereit, ihren Auftrag abzubrechen, falls Eyeshield in einem Rennen gegen sie gewinnt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH