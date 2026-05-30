Blitz! Japan gegen AmerikaJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 24: Blitz! Japan gegen Amerika
23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Das lang ersehnte Spiel zwischen den Devil Bats und den NASA Aliens geht endlich los. Wenn Sena und seine Kameraden nicht mit einem Vorsprung von zehn Punkten gewinnen, müssen sie Japan verlassen. Mit der Angriffstechnik "Blitz" wollen sie den starken Gegner bezwingen.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH