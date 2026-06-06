Lassen Sie mich aufs FeldJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 25: Lassen Sie mich aufs Feld
23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Die Devil Bats befinden sich noch immer im Match gegen die NASA Aliens. Eyeshield will unbedingt gegen Panther antreten und gibt alles, damit der gegnerische Coach seinen schnellsten Läufer ins Spiel schickt ...
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH