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Eyeshield 21

Lassen Sie mich aufs Feld

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 25vom 06.06.2026
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Eyeshield 21

Folge 25: Lassen Sie mich aufs Feld

23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Die Devil Bats befinden sich noch immer im Match gegen die NASA Aliens. Eyeshield will unbedingt gegen Panther antreten und gibt alles, damit der gegnerische Coach seinen schnellsten Läufer ins Spiel schickt ...

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