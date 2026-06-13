Dream-Team - Die Devil GunmansJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 29: Dream-Team - Die Devil Gunmans
23 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Sena, Mamori und Monta genießen ihre freie Zeit am Strand, bevor sie sich mit Yoichi und dem Rest der Mannschaft treffen müssen. Als sie auf Kid und den Trainer der Wild Gunmen stoßen, nehmen sie spontan zu fünft an einem Football-Turnier teil. Doch vor Mamori kann Sena nicht seine gewohnte Leistung zeigen, da er sonst seine Identität als Eyeshield enthüllen würde ...
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH