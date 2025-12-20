An der Grenze zur HölleJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 30: An der Grenze zur Hölle
23 Min. Ab 12
Die Devil Bats verbringen die letzten zwei Tage in Amerika auf der Ranch der Wild Gunmen. Der neue Trainer soll die Mannschaft möglichst gut auf das Herbstturnier vorbereiten, doch dafür bleiben nur noch 40 Tage Zeit. Gemeinsam treten alle den Höllenmarsch an, um ihre Chancen zu verbessern.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH