Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Ein Ass auf Abwegen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 41vom 04.07.2026
Ein Ass auf Abwegen

Ein Ass auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 41: Ein Ass auf Abwegen

23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Die Devil Bats müssen sich im Match gegen Amino beweisen. Die gegnerische Mannschaft nutzt wissenschaftliche Methoden, um die Leistung ihrer Spieler zu verbessern. Als plötzlich auch noch Sena auf Abwege gerät und nicht an der Partie teilnehmen kann, müssen seine Teamkameraden zeigen, was sie im Höllenmarsch gelernt haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen