Eyeshield 21
Folge 42: Der Kampfgeist der Devil Bats
23 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Die Devil Bats befinden sich noch immer im Spiel gegen Amino. Sena versucht, noch rechtzeitig ins Stadion zu kommen, um sein Team zu unterstützen und den Sieg nach Hause zu holen. Als er endlich eintrifft, setzt er eine neue Technik ein, um den Gegner zu verwirren.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH