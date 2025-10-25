Eyeshield 21
Folge 44: A-ha-ha! Mein Debüt!
23 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Natsuhiko fügt sich gut ins Team der Devil Bats ein. Doch es gibt noch ein Problem - er ist noch nicht als Schüler an der Deimon-Oberschule eingeschrieben. Um am Vorbereitungsspiel gegen die Zokugaku Chamelons teilnehmen zu können, muss er erst noch eine Aufnahmeprüfung absolvieren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH