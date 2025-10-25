Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

A-ha-ha! Mein Debüt!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 44vom 25.10.2025
A-ha-ha! Mein Debüt!

A-ha-ha! Mein Debüt!Jetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 44: A-ha-ha! Mein Debüt!

23 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Natsuhiko fügt sich gut ins Team der Devil Bats ein. Doch es gibt noch ein Problem - er ist noch nicht als Schüler an der Deimon-Oberschule eingeschrieben. Um am Vorbereitungsspiel gegen die Zokugaku Chamelons teilnehmen zu können, muss er erst noch eine Aufnahmeprüfung absolvieren ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen