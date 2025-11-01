Ein Kampf mit voller KraftJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 48: Ein Kampf mit voller Kraft
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Die Devil Bats treten ihr nächstes Match gegen die Yuhi Guts an. Der Trainer der gegnerischen Mannschaft hat zwar einige Spieler durch stärkere Athleten ersetzt, doch Yoichi geht trotzdem fest davon aus, dass sein Team gewinnen wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH