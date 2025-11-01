Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 49vom 01.11.2025
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Die Hashiratani Deers könnten die nächsten Gegner der Devil Bats sein. Deshalb sehen sich Sena und seine Kameraden ein Spiel der Mannschaft an, um sich bestmöglich vorzubereiten. Doch wider Erwarten verlieren die Deers die Partie gegen die Kyoshin Poseidons.

