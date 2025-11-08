Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Staffel 1Folge 50vom 08.11.2025
Folge vom 08.11.2025

Nachdem die Kyoshin Poseidons überraschend als Sieger aus ihrem Match hervorgegangen sind, will Yoichi alles über die Gegner wissen. Sena erfährt währenddessen die Wahrheit über den echten Eyeshield, der als Austauschschüler an einer amerikanischen Universität Football gespielt hat.

