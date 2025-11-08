Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 52vom 08.11.2025
Folge 52: Tsunami! Zokugaku gegen Kyoshin

23 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Die Devil Bats sehen sich das Match zwischen den Zokugaku Chameleons und den Kyoshin Poseidons an. Der Gewinner der Partie wird der nächste Gegner von Sena und seinen Kameraden sein. Welches Team kann sich auf dem Spielfeld behaupten?

