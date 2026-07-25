Die Mauer der UngleichheitJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 55: Die Mauer der Ungleichheit
23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Die Devil Bats können die Dokubari Scorpions besiegen und ziehen ins Viertelfinale ein. In der nächsten Runde müssen sie sich gegen die Kyoshin Poseidons beweisen. Sena, Monta und Daikichi treffen auf zwei der Gegenspieler, die sich über die Größe des Deimon-Kaders lustig machen. Daikichi ergreift daraufhin die Flucht.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH