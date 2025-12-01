Versprechen auf dem SpielfeldJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 60: Versprechen auf dem Spielfeld
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Durch die Wishbone-Formation haben es die Devil Bats geschafft, noch einmal aufzuholen. Nach Ende des zweiten Viertels liegen sie nur noch zwei Punkte zurück. Die Kyoshin Poseidons haben jedoch sofort eine Konterstrategie parat, bei der es Shun direkt mit Eyeshield aufnimmt.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH