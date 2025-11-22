Eyeshield 21
Folge 61: Wille zum Sieg
23 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Die Devil Bats befinden sich noch immer im Spiel gegen die Kyoshin Poseidons. Beide Mannschaften geben ihr Bestes und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer wird das Match für sich entscheiden können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH